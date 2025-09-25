La BNEW 2026 prevé congregar a 12.000 visitantes y 320 'speakers'

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué. - EUROPA PRESS

El 70% de los participantes serán presenciales

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha explicado que la edición 2025 de la Barcelona New Economy Week (BNEW) prevé congregar a 12.000 visitantes y 320 'speakers'.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa para presentar la sexta edición del evento, que se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre en DFactory Barcelona.

Sorigué ha detallado que, del total de participantes, el 70% serán presenciales y el 30% telemáticos, y ha destacado que ya se están realizando reuniones de negocios en la plataforma del evento, que ha dicho que están invirtiendo en "la mejor plataforma del mundo para conectar el mundo físico y el digital".

Ha dicho que la BNEW es un evento que "conecta sectores y que lo que hace es conectar, impulsar y trasformar" la economía, con el objetivo de, en sus palabras, crear nuevas ideas y oportunidades.

La directora general ha señalado que el ADN de la BNEW es "la innovación pura y dura", y que la mayor innovación, según ella, es que los profesionales sean conscientes de que necesitan innovar y transformar en un ambiente sostenible para el negocio y las personas.

SIETE VERTICALES

La edición de este año de la BNEW contará con siete verticales dedicados a Aviación, Talento, Salud, Sostenibilidad, Industria Digital, Movilidad y Experiencia.

Sorigué ha destacado que este año se tratará del sector defensa en los verticales de Industria Digital y Aviación, pero que es probable que en 2026 tenga un vertical propio por la importancia que está ganando.

Por otro lado, ha señalado que la inteligencia artificial (IA) estará presente en todos los debates a través del asistente virtual BBot, y ha subrayado la importancia de aplicarla: "Tenemos que ser pioneros para demostrar que es factible".

La directora general ha destacado especialmente la vertical de Talento, ya que "el capital humano es la gran inversión que tienen las empresas" y que se hablará de talento 'senior' y 'junior' y de cómo pueden converger para sumar valor.

OBSERVATORIO

Sorigué ha explicado que el CZFB ha elaborado la tercera edición del Observatorio de la Nueva Economía, una encuesta en la que han participado 473 profesionales, el 76% de empresas y el 24 de startups.

Ha destacado que el 46,7% de las empresas participantes creen que la transformación digital les permitirá ampliar sus plantillas y el 5,2% punta que la reducirán.

Asimismo, el 71,5% usa aplicaciones con IA en su día a día y un 15,6% prevé incorporarla, porcentajes que se sitúan en el 79,2% y el 9,3% en el caso de las startups.