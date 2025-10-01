BNEW aborda los retos de la aviación, la salud y la industria digital en su tercera jornada

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha abierto este miércoles el debate sobre los retos y las oportunidades de sectores como la aviación, la salud y la industria digital en la era de la nueva economía.

Según ha informado el CZFB en un comunicado, estos son los tres verticales que protagonizan el programa de contenidos en las dos últimas jornadas del evento.

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha defendido que el BNEW es un evento "vivo y resiliente, que evoluciona para adaptarse a las necesidades y las inquietudes del momento".

Asimismo, ha dicho que, del mismo modo que en la primera edición dedicaron uno de los verticales a la logística "para visibilizar la importancia de esta durante la pandemia", este año han querido abordar los retos de la aviación y la salud.

La jornada cerrará esta tarde con la ceremonia de entrega del Premio a la Mejor Startup 2025, que se celebrará desde las 19.30 horas en el Auditorio de DFactory Barcelona y que reconocerá a la mejor empresa emergente de cada vertical.