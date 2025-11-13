Boadas (Fecasarm), nuevo presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Fecasarm y Spain Nightlife, Joaquim Boadas, ha sido nombrado presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (INA), informa Spain Nightlife este jueves.

Boadas tiene formación en Derecho y cuenta con más de 25 años de experiencia representando y asesorando a establecimientos de hostelería y ocio nocturno.

En su mandato, dirigirá los esfuerzos de la organización para reforzar la colaboración entre los 27 países donde tiene presencia, así como la promoción de un "ocio nocturno responsable, de calidad y sostenible", y la mejora de la imagen y los estándares del sector a través de la educación, la promoción y la innovación.