Bolt afirma que la ley del taxi catalana "vulnera el derecho de movilidad" y pide diálogo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de movilidad Bolt ha afirmado que la ley del taxi de Catalunya "supone un grave retroceso para la movilidad urbana y para los derechos de los ciudadanos a desplazarse con libertad y eficiencia", y ha mostrado su voluntad de colaborar y aportar propuestas, explica en un comunicado este miércoles.

Según Bolt, la medida pretende excluir de facto a los VTC del área metropolitana de Barcelona y entra en conflicto con la jurisprudencia europea: "Taxis y VTC no son servicios excluyentes, sino complementarios al transporte público y necesarios para responder a las necesidades de movilidad de las ciudades modernas".

Así, la plataforma ha instado a que las administraciones trabajen en marcos regulatorios, en lugar de prohibiciones, que permitan la convivencia de todos los operadores, y defendido que "no es casualidad" que durante la celebración del Mobile World Congress se flexibilizaran temporalmente las restricciones a los VTC.

"Reiteramos nuestra voluntad de colaborar con las instituciones y aportar propuestas constructivas basadas en nuestra experiencia internacional. Confiamos en que durante la tramitación parlamentaria exista margen para encontrar soluciones equilibradas que garanticen la innovación, la competencia y el acceso a la movilidad para todos los ciudadanos", afirman desde Bolt.

El Parlament ha aprobado este miércoles seguir la tramitación de la ley del taxi, que pretende ordenar el sector y establecer funciones en cada tipo de servicio, como taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición.