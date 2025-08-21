Bomberos catalanes vuelven de Jarilla (Cáceres) tras asegurar el flanco derecho del incendio

BARCELONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La expedición de los Bombers de la Generalitat que se desplazó hasta Jarilla (Cáceres), en Extremadura, para ayudar con las labores de extinción del incendio volverán a Catalunya este viernes tras asegurar el flanco derecho del fuego.

Según ha explicado el jefe de la expedición y subinspector de los Bombers, Ferran Garcia, en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, se trata de la tarea que tenían asignada y que han realizado junto a los bomberos de Murcia y los forestales de parques nacionales.

"Así como el día anterior se perdieron muchas batallas, ayer se pudo asegurar todo lo flanco derecho, las condiciones meteorológicas nos ayudaron un poco, y hemos cerrado el incendio en el flanco derecho, que era el encargo que teníamos", ha dicho.

Así, el miércoles se remojó toda la zona, que tenía pendientes de hasta 320 metros, y este jueves se repasará el área para vigilar que no se vuelva a reavivar el fuego.

Los bomberos catalanes tienen previsto volver a Catalunya este viernes por la mañana, cuando acabe el turno de noche a las 7 de la mañana, y, por ahora, no se prevé ningún relevo de los efectivos, según han explicado fuentes del cuerpo.

Los Bombers se mantienen a disposición del Ministerio de Transición Ecológica por si les vuelven a pedir apoyo en los trabajos de extinción y deben movilizar otra unidad.