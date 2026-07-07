Los Bombers dan por estabilizado el incendio de Carme (Barcelona)

Archivo - Varios bomberos durante un simulacro de incendio forestal en la montaña de Collserola en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha dado por estabilizado el incendio de Carme (Barcelona) este martes sobre las 8.10 horas y ha alertado que el otro incendio activo, el de Sentmenat (Barcelona), aún tiene "diversas" humaredas activas dado su perímetro irregular con focos secundarios.

Ha explicado que se han levantado las órdenes de confinamiento de todos los municipios afectados por el incendio de Carme (Barcelona) a excepción de la urbanización de Les Garrigues, de la cual se mantiene el confinamento de un "centenar" de personas porque está dentro del perímetro, ha dicho en una atención a los medios desde el centro de mando de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Sobre el fuego de Sentmenat (Barcelona), ha expresado que durante la noche se ha podido controlar el flanco derecho del incendio y, dado su perímetro irregular con focos secundarios y diversas humaredas activas, ha pedido ser "prudentes".

Ha señalado que a los Bombers les preocupa una apertura del viento de marinada que pudiera crecer en dirección norte y ensanchar las zonas del flanco derecho ya controladas.

"Nos preocupa mucho que el día de hoy siga siendo un día con riesgo muy extremo, tanto o más que ayer. Por tanto, nos preocupa muchísimo, nos preocupa mucho lo que es el valle del Segre, nos preocupa mucho el Prepirineo de Lleida. Hay muchas zonas que están en un estado muy, muy crítico. Por tanto, hoy máxima alerta", ha dicho.