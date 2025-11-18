Los Bombers de la Generalitat tendrán 17 nuevas embarcaciones y una moto de agua para rescates

Archivo - Una embarcación de Bombers de la Generalitat durante un rescate - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de Bombers de la Generalitat tendrá a su disposición 17 nuevas embarcaciones de diferente tipología, en función del tipo de aguas (bravas o más tranquilas) por las que tendrán que navegar, así como una moto de agua, que permitirán realizar rescates complejos en situaciones adversas, ya sea por mala mar, distancia, nocturnidad, velocidad o fuerza del agua.

Así lo informa en un comunicado el Govern tras el Consell Executiu celebrado este martes, donde indica que el gasto para adquirir estos vehículos será de 1.422.413 euros, que se destinarán a los parques de bomberos y a la unidad subacuática del Grup d'Actuacions Especials (GRAE).

En cuanto a las embarcaciones, 10 serán de tipo C, capaces de alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos y con capacidad para 12 personas (entre 2 y 3 bomberos de tripulación), y se distribuirán a diversos parques de la costa y dos más a la base del GRAE de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Las otras 7 --destinadas a servicios en aguas interiores-- tendrán un motor fueraborda con timón de caña y capaz de albergar a siete personas (con tripulación de dos bomberos), y estarán operativas en parques de interior y se destinarán dos del GRAE de municipios como Amposta, Tortosa, Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), para ampliar así la actual flota de cuatro embarcaciones.

Finalmente, la moto de agua será para navegar tanto en mar como aguas interiores, con "máxima resistencia y fiabilidad" para trabajar en condiciones adversas, ya que tendrá capacidad para tres personas.