Los Bombers se muestran optimistas para controlar este lunes el incendio de la Bisbal (Girona)

Vista del incendio de La Bisbal d'Empordà, a 4 de julio de 2026, en Cruïlles-Sant Sadurní de l'Heura, Girona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

LA BISBAL D'EMPORDÀ (GIRONA), 6 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat siguen trabajando con unas 40 dotaciones y más de 180 efectivos en el incendio forestal de la Bisbal d'Empordà (Girona) y se muestran optimistas para poder darlo por controlado este lunes, a pesar de que las altas temperaturas dificultarán las tareas.

Lo ha explicado ante los medios desde el centro de mando el jefe de apoyo en el incendio de la Bisbal, el subinspector Ferran Garcia, que ha indicado que el calor extremo de este lunes puede generar alguna reavivada de puntos calientes, a pesar de que "las podrán ver" y atacar a tiempo antes de que escalen.

"En esta fase del incendio, que estamos en las últimas y estamos pasando a la fase de control, lo que necesitamos es detectar los puntos calientes, la temperatura y un poco de viento los pueden encender", ha afirmado el subinspector.

De cara a este escenario de altas temperaturas, lo más importante para los bomberos es evitar situaciones de simultaneidad con dos grandes incendios, por lo que este lunes a mediodía se han destinado una decena de dotaciones a un incendio declarado entre Terrades y Llers (Girona), que "avanza rápidamente" pero ya se trabaja en él.

No obstante, en la Bisbal seguirán disponibles los efectivos que trabajan desde primera hora del día para lograr controlarlo y evitar que se abra alguno de los flancos.