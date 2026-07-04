Bombers trabaja con 12 dotaciones en un incendio en un vertedero de Granollers (Barcelona)

Los Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción de un incendio en un vertedero de Granollers (BARCELONA) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 12 dotaciones este sábado por la mañana en la extinción de un incendio en un vertedero de Granollers (Barcelona), ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los bomberos han explicado que se prevé "un servicio de larga duración", en el que el principal objetivo es contener la pila de deshechos y chatarra que está ardiendo para evitar que las llamas se propaguen.

El aviso se recibió a las 4.57 horas de este sábado en un vertedero cercano a la C-35 y en el lugar también trabaja maquinaria pesada y monitores de agua de la propia empresa.