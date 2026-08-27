La Boqueria de Barcelona fijará la oferta de producto tradicional en el 50% a partir de 2027

Archivo - Un pescadero prepara su producto para venderlo, en el Mercado de la Boquería (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo reglamento del Mercat de la Boqueria de Barcelona, que fijará la oferta de producto tradicional de sus paradistas en el 50%, para combatir la proliferación del producto elaborado, entrará en vigor a partir de 2027 una vez se apruebe en el pleno municipal.

Así lo ha anunciado la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, acompañada por el presidente de la Boqueria, Jordi Mas, en rueda de prensa este jueves, postergando la entrada en vigor del nuevo reglamento, acordado por los paradistas del mercado en septiembre de 2025 con un 90% de apoyo, prevista inicialmente para este 2026.

Gil ha sostenido que el objetivo tanto del nuevo reglamento como de las obras, que también forma parte del acuerdo con los paradistas, es "cambiar la concepción y el relato que la gente tiene sobre la Boqueria para que la ciudadanía se la vuelva a sentir suya".

Por su parte, Mas ha enmarcado los cambios en las necesidades que tiene el mercado para amoldarse a los nuevos retos que se le presentan, permitiendo que los paradistas sigan ganándose la vida y brindando a los usuarios una "experiencia completa".

"Es un sueño pensar que el futuro de la Boqueria será siempre mejor", ha sostenido el presidente, mientras que Gil ha ensalzado el papel de los mercados en el modelo comercial de Barcelona, así como el de la Boqueria como referente tanto municipal como internacional.

OBRAS

Respecto a las obras, la edil ha presentado el inicio de la reforma de los lavabos, que ahora pasarán a la misma planta que las paradas, y de la iluminación de la zona logística, en el subsuelo del mercado, que se abordarán una vez finalice el verano.

Se trata del primer paso en la transformación física de la Boqueria, una vez realizado los estudios técnicos previos, que irá seguido por la reforma de la 'Illa del Peix', en el corazón del mercado, todo sin interrumpir la actividad del mercado.

Una vez finalizadas estas primeras obras a finales de 2027, se procederá a las mejoras constructivas, entre ellas la sustitución de la cubierta, el refuerzo de la estructura y la remodelación de la fachada trasera que da a la plaza de la Gardunya.

Según Gil, la envergadura del mercado impide instalarlo en un emplazamiento provisional, si bien una vez redactados los proyectos se contemplará la posibilidad de mover algunas de las paradas, para lo que se prevé utilizar la propia plaza de la Gardunya.