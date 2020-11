Borràs investirá a Aragonès si gana y se compromete a un Govern "netamente independentista"

Avisa de que "quien pacta con partidos que no son independentistas, no está trabajando para la independencia"

BARCELONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de JxCat en el Congreso y candidata del partido a la Presidencia de la Generalitat, Laura Borràs, ha advertido de que, si ERC gana las elecciones, investirá al vicepresidente del Govern y candidato republicano, Pere Aragonès, si se compromete a hacer un Ejecutivo "netamente independentista".

Lo ha dicho en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, después de que Aragonès defendiera establecer "alianzas más allá del independentismo".

Borràs ha asegurado que tras las elecciones previstas el 14 de febrero quiere hacer pactos con partidos "netamente independentistas" con la finalidad de configurar un Govern que tenga este objetivo.

Así, ha afirmado que la prioridad es pactar con ERC, aunque ha avisado a los republicanos de que "quien pacta con partidos que no son independentistas, no está trabajando para conseguir la independencia".

Para ella, no solo es necesario proclamarse como independentista, sino que hay que demostrarlo: "No hay que decir que lo eres, hay que hacerlo. ¿Hemos conseguido la independencia? No, y eso frustra a mucha gente".

Además, ha sostenido que hay que aprender de todos los errores cometidos en el Govern entre JxCat y ERC porque ve más necesario que nunca "tener un Govern fuerte y cohesionado, donde las obediencias no sean de partido, sino al proyecto de gobierno".

PDECAT

Sobre posibles pactos con el PDeCAT tras las elecciones, Borràs ha dicho que todos los pactos con fuerzas independentistas "serán bienvenidos" y ha puesto en valor que ambas formaciones han trabajado conjuntament durante tres años en el Parlament y un año y medio en el Congreso.

"El PDeCat abrió sus espacios para que nos incorporásemos personas de trayectorias diferentes. Yo creo que eso es un activo y sinónimo de gente que pone por delante lo que los une y no lo que los separa. Trabajar para unir es sumar para multiplicar y eso es lo que necesitamos el 14F", ha zanjado.

Sobre la relación entre JxCat y el PDeCAT, Borràs ha reivindicado que ella siempre ha trabajado para sumar y priorizar la unión, porque, a su juicio, eso significa priorizar la independencia: "Yo he trabajado siempre para que eso fuera así y en Madrid me da la sensación que hemos conseguido tener esta relación".