Borràs (Junts) pide a ERC extender al Congreso el compromiso de no pactar con el PSC

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs (i) y el también cabeza de lista de la formación y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont (d) durante un acto electoral de Junts per Cat (JxCat) en Barcelona, Catalunya (España), a 3 - Martí Segura Ramoneda

Propone "refundar" los mecanismos de coordinación entre independentistas si es presidenta

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha reclamado este jueves a ERC extender al Congreso de los Diputados el compromiso firmado por los partidos independentistas de no pactar con el PSC.

"Propongo trasladar este acuerdo no solo en la Generalitat, sino también en el Congreso. Aquí es donde no hay que apuntalar a los partidos del 155", ha pedido en rueda de prensa en la Agencia Efe.

La dirigente independentista ha reafirmado que Junts no pactará "con partidos del 155, y no porque ahora vengan elecciones y haya que gesticular", destacando que es un posicionamiento tan claro para la formación que no tenían ningún problema en ponerlo por escrito.

"Y lo he hecho yo, no lo he delegado en ninguna otra persona", ha reprochado refiriéndose veladamente al candidato de ERC a los comicios, Pere Aragonès, porque quien firmó el documento fue el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià.

Según Borràs, cada uno debe valorar la credibilidad de su firma, destacando que ella siempre ha mantenido lo mismo frente a un ERC que "siempre que en el Congreso ha podido elegir entre PSOE y Junts, ha elegido a los socialistas y a Pedro Sánchez y no a Junts".

En su opinión, los pactos de partidos independentistas en el Congreso son "los que más daño hacen a Catalunya", y no en entidades más de carácter local, como el de la Diputación de Barcelona, entre JxCat y PSC.

Sin embargo, ha reiterado su propuesta de revertir estos pactos en todas las instituciones, desde el ayuntamiento más pequeño hasta en el Gobierno central: "Quien debe coger el guante es el que está en el otro lado", ha dicho en alusión a los republicanos.

Tras insistir en que quiere ganar de forma clara para tener capacidad de decisión y que prefiere no depender de nadie, ha advertido del riesgo de que se forje un nuevo tripartito como "el que ya hay en Madrid y en el Ayuntamiento de Barcelona".

Tras insistir en que quiere ganar de forma clara para tener un Govern fuerte, ha avisado de que difícilmente podrán avanzar en la independencia si se pacta con partidos que no lo son, entre los cuales ha incluido también a los comuns, y ha añadido que se autoexcluye de ello quién no está a lado del resultado de las urnas.

AMNISTÍA E IGLESIAS

Además, ha argumentado que, si el Gobierno de PSOE y comuns quisieran avanzar en la búsqueda de una solución política al conflicto catalán, la amnistía ya podría estar aprobada porque "existe una mayoría en el Congreso" que permitiría que saliera adelante.

"Lo que grave es especular con los anhelos de la gente para intereses partidista. Y lo consiguen, ponen cebos y hay quién pica el anzuelo", ha lamentado Borràs, que también ha pedido al vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que traslade al Ejecutivo central su posicionamiento de que en España no hay una plena normalidad democrática.

Para Borràs, Iglesias ha tenido "la valentía de reconocer públicamente" lo que Junts critica desde hace tiempo, y ha emplazado a exponerlo también cuando no haya campañas electorales.

GOVERN "LO ANTES POSIBLE"

En caso de ganar las elecciones, Borràs se ha comprometido a intentar llegar a un acuerdo para formar un Govern independentista "lo antes posible", dejando claro también que habrá que mejorar los mecanismos de coordinación de esta legislatura que termina.

"Habrá que establecer una bases de cómo funcionar, aprendiendo de los errores de esta legislatura. Habrá que refundar estas bases para trabajar juntos de manera eficaz y eficiente", ha sostenido.

La aún portavoz en el Congreso ha asegurado que siempre ha sido partidaria de la unidad independentista, y ha advertido a la CUP de que "en los momentos clave hay que estar", tras reprocharles que no invistieran al exconseller Jordi Turull como presidente un día antes de ser encarcelado por el 1-O.