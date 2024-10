Borrell defiende reconocer el estado palestino y reprocha a Israel que ni siquiera plantee alternativas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha clausurado la conferencia junto a Borrell - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Reivindica el derecho de criticar al Gobierno de Netanyahu sin ser antisemitismo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha defendido la solución de los dos estados ante el conflicto de Palestina e Israel, país al que ha reprochado rechazar esta vía sin plantear una alternativa: quien rechace esa salida "tiene la obligación moral de decir cuál es su solución", ha dicho.

Ha clausurado este domingo en Barcelona la Conferencia de la sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por el IEMed con apoyo de la UE.

Borrell ha advertido de que en un conflicto no hay doble rasero sobre la violencia, porque "lo importante no és quién lo hace, sino lo que está haciendo"; que la justicia implica rendir cuentas, y que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debería también parar la guerra en el Líbano, tras lo cual se ha preguntado textualmente cuál es el coste de continuar con la impunidad.

Ha constatado que Gaza es para la ONU la crisis humanitaria más grave tras la II Guerra Mundial: aunque en Sudán es mayor en cifras, Gaza es superior "desde la perspectiva de la intensidad".

Ha tachado de impronunciable el atentado de Hamás, pero "un horror no justifica otro horror, y el mundo parece incapaz de parar y poner freno a esta catástrofe".

UN ALTO EL FUEGO

Borrell ha lamentado que ni UE ni ONU ni Tribunal Internacional, entre otros, han podido frenar la situación hasta ahora: "¿Por qué no llega el alto el fuego? Porque no estamos de acuerdo respecto al tipo de acciones que se requieren para que sea una realidad", ya que las divisiones surgen al pasar de las palabras a los hechos.

También ha lamentado una polarización como nunca antes, y ha añadido que la deshumanización "se ha convertido en una divisa, en una moneda de cambio en las redes sociales".

"A lo mejor no lo vemos suficientemente, a lo mejor estamos ya cansados y no vemos lo que sucede allí. En el mundo árabe lo ven", ha añadido.

Borrell ha afirmado que reaccionar implica 5 conceptos fundamentales: humanidad, identidad, verdad, responsabilidad y paz.

Al hablar de identidad, ha rechazado la frase maniqueísta 'si no están conmigo están contra mí' y ha reivindicado el derecho a criticar tanto a Hamás como al Gobierno de Israel y a criticar a Netanyahu sin ser tachado de antisemita.