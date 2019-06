Bosch acusa a Cs de pasar de ser "becarios del PP a tener un máster en corrupción"

Publicado 13/06/2019 11:23:26 CET

Dice que Cs no tiene casos de corrupción en Catalunya porque no gobiernan municipios

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Alfred Bosch, ha acusado a Cs de haber pasado en poco tiempo de ser "becarios del PP a tener un máster en corrupción".

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, después de que la diputada de Cs Munia Fernández-Jordán haya acusado al Govern de encubrir la corrupción en Catalunya y ha puesto el ejemplo de que se permita al exdiputado de CiU Oriol Pujol salir de la cárcel para ir a trabajar.

Bosch ha sostenido que Cs no tiene casos de corrupción en Catalunya porque "no tiene ni una alcaldía", pero ha asegurado que donde ha tenido responsabilidades en el resto del Estado sí que se han producido algunas irregularidades.

En este sentido, ha citado el Caso Cazorla de Almería, el Caso Espartinas de Sevilla y el Caso Enredadera de Castilla y León, donde algunos cargos y miembros de Cs han sido investigados.

Por eso, ha avisado a Cs de que no aceptará lecciones sobre corrupción por parte del partido naranja y le ha reprochado que pacten con el PP: "No sé si es cómico o tragicómico. Ustedes son especialistas en ir del bracito del partido más corrupto de Europa, el PP".

Ha defendido que ERC no tiene casos de corrupción pese a haber gobernado en ayuntamientos y la Generalitat, mientras que ha sostenido que Cs en Catalunya no tiene casos de corrupción porque "no tiene ni una alcaldía".

"Basta de esparcir porquería. Recojan su porquería y dejen limpiar a los que tenemos 88 años de limpieza", ha concluido.

ROLDÁN Y CAPELLA

En otra pregunta al Govern, la portavoz de Cs, Lorena Roldán, ha criticado que Oriol Pujol pueda salir de la cárcel para ir a trabajar, pese a estar condenado y ha responsabilizado al Govern de haberlo decidido para "volver a poner al heredero en la calle, por ser el hijo del jefe de la banda del 3%".

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha insistido en que esta decisión no ha sido responsabilidad del Govern, sino que ellos se encargan de ejecutar las resoluciones judiciales y penales: "No le interesa la verdad y la verdad es que la justicia y los trabajadores públicos de los servicios penitenciarios cumplen la ley y el reglamento penitenciario".