Bosch vota en las primarias de ERC en Barcelona y avisa: "Estamos preparados para gobernar"

Publicado 09/03/2018 19:45:24 CET

No descarta una candidatura paraguas de independentistas pero ahora se centra en su proyecto

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha votado este viernes en las primarias para elegir al alcaldable republicano --en las que es el único candidato-- y ha garantizado: "Estamos preparados para gobernar Barcelona".

En declaraciones a los medios, ha llamado a votar en las primarias, que se han organizado aunque sólo concurra él, y ha sostenido que este proceso ha generado un debate muy enriquecedor.

"Abrimos esta carrera con muchas ganas y determinación" y para llevar Barcelona donde le corresponde como una ciudad orgullosa de ella misma, aunque los últimos meses haya tenido algo tocada su autoestima, según él.

Preguntado por la posibilidad de que los partidos independentistas articulen una candidatura paraguas en las elecciones municipales, ha dicho que el resto de partidos deben presentar primero sus proyectos y resolver sus primarias o procesos para escoger candidatos: "El baile de nombres y de siglas ahora mismo no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es iniciar la explicación de nuestro proyecto".

"Estamos abiertos a hablar con absolutamente todo el mundo, pero es el momento de subir al carro de nuestro proyecto y arrancar", ha insistido Bosch, que ha subrayado que ERC se ve capacitada para gobernar Barcelona y sumar a todos los que creen en ella para lograr un modelo de éxito que socialice el talento y la creatividad de la ciudad.

"Todo el mundo tiene derecho a hacer sus propuestas. La gente ya valorará cuál es el mejor proyecto para la ciudad. Nosotros lo tenemos", ha defendido preguntado por otras candidaturas, el proceso de primarias del PDeCAT y la conferencia que el periodista Jordi Graupera dará el 20 de marzo para explicar su propuesta para la ciudad, como ha anunciado en las redes sociales, sin concretar si se postula como candidato a las municipales.

Bosch ha sido el único en concurrir en las primarias mediante las que ERC decide su candidato a las municipales de 2019, que se oficializará este sábado en un congreso de ERC de Barcelona, después de que realice el recuento la noche de este viernes.

PARLAMENT Y CRÍTICAS A COLAU

Bosch ha rechazado posicionarse sobre el pleno del Parlament del lunes, ya que debe decidir su presidente, el republicano Roger Torrent, aunque sí ha opinado la alcaldesa, Ada Colau, que ha exigido un Govern efectivo: "No sé si la alcaldesa cree que está capacitada para presidir el Parlament, pero a mí no me toca".

Lo que decida Torrent será lo mejor dadas las circunstancias, según Bosch, que ha dicho que lo que ocurre se debe a que "ha habido una suspensión de la autonomía, el Govern legítimo ha sido expulsado, hay gente en la prisión y los poderes del Estado actúan contra libertades democráticas.

"Es por esto, y no un capricho de los que estamos en el Parlament o en el Ayuntamiento", ha concluido el líder municipal republicano

LLUÍS SALVADÓ

Sobre la conversación filtrada del diputado republicano Lluís Salvadó --en la que propuso elegir como consellera de Enseña a la de "las tetas más grandes"--, Bosch ha señalado que él mismo ha pedido disculpas.

Ha añadido que los órganos del partido tomarán una decisión y que sus palabras han sido condenadas por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, con quien Bosch ha recordado que comparte toda la línea política, ha dicho.