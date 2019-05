Bou (PP) afirma que a Sánchez "se le ha visto el plumero" y que pacta con independentistas

Publicado 24/05/2019 12:28:00 CET

"He visto cosas que no me han gustado en la política, que no tendrían que existir"

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha asegurado este viernes que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se le ha visto el plumero" porque el también líder del PSOE dice que quiere una Barcelona sin independentismo pero pacta con los que inventaron el proceso soberanista, ha dicho.

En una atención a los medios en el mirador de Montjuïc, también se ha referido al alcaldable del PSC, Jaume Collboni: "Me preocupa mucho aquí el señor Collboni, porque es su jefe, y ya pactó en su momento con el populismo. ¿Hará lo mismo?".

Bou ha defendido su opción como voto constitucionalista, y se ha posicionado en la centroderecha moderada liberal, mientras que ha asegurado que Collboni y el candidato de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, son de la izquierda socialista.

"Que no le pase a Barcelona lo que le ha pasado a Catalunya, que ha caído en manos del nacionalismo durante muchos años y hemos tenido graves problemas", a lo que ha añadido que cree que la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau (BComú), ha perjudicado a la economía, sobre todo a hoteles y establecimientos, con ideas que Bou ve propias del siglo XIX.

Ha defendido que lo primero que él haría en el Ayuntamiento es colocar el busto del Rey en el salón de plenos, porque en su opinión sería normalizar Barcelona, y ha defendido que es el único alcaldable que sabe "administrar una empresa", subir la persiana de un local y firmar hojas de salario.

"Sé lo que es la Barcelona de la calle. Yo no soy político ni tengo ganas ninguna de hacer carrera política ni vivir de la política", sino que asegura presentarse para ayudar en Barcelona.

CINCO MESES DE CAMPAÑA

Preguntado por el balance de esta campaña, ha respondido que en realidad han sido cinco meses y medio porque empezaron a trabajar en diciembre, y estos días se ha intensificado: "Voy de campaña a tope. La verdad es que me lo he comido todo, no he dicho que no a nada ni he estado nunca cansado".

Se ha sentido arropado por el PP: "Un mesecito más a mí me iría muy bien, porque un concejal más caería, seguramente", ha dicho acompañado por los números 2 y 3 de su lista, Óscar Ramírez e Inma Delgado, respectivamente.

A pesar de esto, admite que se ha encontrado situaciones negativas: "He visto cosas que no me han gustado en la política, cosas que no tendrían que existir nunca. He visto aquellos 'fulanos' que tienen delante siempre el partido", cuando cree que un partido es una herramienta para servir.

"El partido tiene que ser utilizado para el servicio. En el momento en que no sirva el PP para lo que yo creo, yo me voy; lo tengo clarísimo, y el PP hoy por hoy está para servir y ayudar a Barcelona", ha defendido.