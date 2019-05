Bou (PP) critica que la Generalitat ha perjudicado a Barcelona "por inactividad"

Publicado 15/05/2019 10:53:40 CET

Acusa a Valls de ir "con Cs bajo la mesa" y rechaza el feminismo por verlo una ideología

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha afirmado que los candidatos independentistas hablan como si no hubieran estado gobernando en Catalunya en los últimos años y no fueran responsables de problemas en la capital catalana: "Por inactividad, ha perjudicado profundamente la Generalitat a Barcelona".

En el almuerzo-coloquio 'Primera plana', Bou ha asegurado: "El PP es un partido catalán, que quiere profundamente a Catalunya, por española, pero no hay ningún nacionalista que saque el 'catalímetro' y lo tenga más largo que el nuestro".

Ha dicho que los Mossos d'Esquadra son una policía en la que prácticamente todos los puestos de responsabilidad "tienen un concepto de policía política", aunque no ocurre con los que están en la base, y ha afirmado que primero tienen que arreglar los problemas que tienen y después le gustaría colaborar con ellos.

Ha defendido que la Guardia Urbana puede hacer actuaciones de prevención en el ámbito del terrorismo, y de policía judicial y en respuesta al director adjunto de 'El Periódico', Luis Mauri, que ha conducido el acto y que le ha interpelado sobre que un juez no ordenaría este tipo de actuaciones a la Guardia Urbana, Bou ha dicho: "En las Ramblas, un juez no pintaba nada".

Ha apostado por una Barcelona bilingüe, "la del 92, la de 'amigos para siempre'", y que sea de acogida pero que las personas que lleguen se adapten y respeten las costumbres y tradiciones que hay.

"Nos tenemos que querer. El gran drama de España es que no nos queremos", y ha dicho que si se desprecia a la propia nación cuesta más querer a los demás.

Al ser preguntado por si se considera feminista ha respondido con un 'no', y ha añadido: "Soy hijo de una madre, tengo mujer y tengo dos hijas, pero las ideologías me asustan a mí", y ha afirmado que el 80% de sus trabajadores son mujeres y de los 11 cargos, todos son mujeres.

VALLS Y COLAU

Ha defendido que se presenta con las siglas del PP a pesar de ser independiente, en contraposición con el candidato de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, que ha dicho que "anda por ahí con Cs bajo la mesa", lo que cree que los votantes de Cs tendrán en cuenta y que beneficia al PP.

Sobre la alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha dicho que cree que en los debates no le contesta cuando le hace preguntas, lo que ve en consonancia con su mandato y con las promesas electorales que hace que Bou ve populistas e irrealizables porque no dependen de ella, ha dicho.

"No quiero decir que sea una vaga, la alcaldesa, pero trabaja poco" porque no ha construido suficientes viviendas sociales, y el candidato del PP ha propuesto reconvertir en viviendas 13.000 locales que no se usan, dando una cédula de habitabilidad a los propietarios para que adecuen el bajo y lo alquilen, aunque ha rechazado la especulación.