Bou (PP) propone "intentar repatriar" a los Menas para que se encarguen sus padres

Publicado 10/05/2019 17:57:17 CET

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, se ha referido este viernes a menores extranjeros no acompañados (Menas) que viven en Barcelona, y ha considerado un problema que estén sin la educación de sus padres tanto para ellos como para la ciudad: "Creo que la forma de solucionarlo seria intentar repatriarlos, que sus padres los cuiden", defendiéndolo como la medida más digna.

En una atención a los medios en el Raval, un barrio por el que ha paseado unas horas previamente y ha relatado que es la cuarta vez que lo visita, se ha referido a estos menores y ha propuesto que en los casos en los que no sea posible la repatriación, se haga un censo, y los ha vinculado a problemas por el hecho de no ser adultos y no tener responsabilidad penal.

Ha defendido que el alcalde de la ciudad tiene que poder actuar en este asunto: "El principal responsable es el Estado, que tiene la ley de inmigración, e incluso la UE, que nos da a veces porcentajes de admisión", ha dicho, pero Barcelona también tiene que mirar cómo contribuir porque tiene una economía saneada.

En una atención en la calle Hospital, ha lamentado, sobre el Raval: "Es un barrio degradado por la omisión de la alcaldesa, es un barrio que los barceloneses estamos perdiendo", y ha mencionado también los narcopisos, sobre los que ha llamado a saber en qué situación están y llevarlos ante un juez si están ocupados.

Si bien si hay un proceso judicial hay que esperar, es diferente si se está dando un delito, como tráfico de drogas, ha dicho: "La Guardia Urbana, si sabe que hay un delito que se está produciendo, no necesitamos autorización del juez, entraríamos directamente y procederíamos a la detención de estos individuos y ponerlos a disposición judicial".

MÁS GUARDIA URBANA

Ha asegurado que hace años era un barrio tranquilo, por el que se podía pasear de noche y tomar una cerveza, pero ahora no es así, ha dicho, y ha llamado a llegar a 4.000 efectivos de la Guardia Urbana ante la "falta importante" actual, con unos 2.800.

Ha propuesto sumar 1.000 agentes más, en un formato de policía de proximidad y trabajando en binomio, pero con una unidad especial, que reforzara los binomios, en situaciones de multitudes y desalojos, a la vez que ha propuesto poner cámaras en algún punto: "La seguridad interesa tanto a los nacionalistas como a los no nacionalistas, interesa a todo el mundo".

"Es que no tenemos ni Mossos d'Esquadra", ha dicho, lo que ha asegurado que viene de la época del presidente Jordi Pujol, y ha llamado a que la Guardia Urbana esté en la vía pública.

Sobre el debate de la tarde de este viernes en 'betevé', ha dicho que hay una buena relación entre todos los candidatos, lo que es bueno: "A veces los periodistas quieren que nos demos algún porrazo", pero él se tomaría una cerveza con todos, incluso con Anna Saliente de la CUP.