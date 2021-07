Brett Bailey transporta el mito de Sansón a la actualidad en el Festival Grec

Programa diversas propuestas de teatro de creación comunitaria

El director y dramaturgo sudafricano Brett Bailey transporta el relato bíblico de Sansón al mundo actual con la obra de teatro musical 'Samsó', que se podrá ver este domingo y el próximo lunes en el Festival Grec de Barcelona 2021, dedicado a África en esta edición.

En rueda de prensa este viernes, el artista ha explicado que ha tomado el mito como punto de partida para "desnudarlo hasta su esencia" e insertarlo en un mundo en el que hombres y mujeres se ven obligados a buscar refugio en otros países y la xenofobia y la violencia son la norma.

Según ha dicho, lo que más le interesa de la historia de Sansón es que refleja la furia de una nación que ha sido conquistada por otra: "Es el avatar de una furia que acaba explotando".

Con todo, ha asegurado que no se trata de una obra de teatro ideológica, puesto que él cree que en el arte tiene que haber "mucha ambigüedad y paradoja", y que se tiene que parecer al mundo de los sueños.

La obra cuenta con una banda sonora electrónica en directo compuesta por Shane Cooper, así como con momentos de ópera, canto coral y una escenografía con imágenes audiovisuales que crean una atmósfera a la que el texto se subordina, según ha dicho Bailey.

ESPECTÁCULOS DE CREACIÓN COMUNITARIA

El Grec acogerá también algunos espectáculos de creación comunitaria, como 'To like or not to like', una obra creada con jóvenes vinculados al Espai Brossa de Barcelona dirigidos por Ada Vilaró, que habla de "la tiranía del 'me gusta'" en las redes sociales.

Didier Ruiz presenta también la obra XXXVI de su colección 'Dale recuerdos', centrada en explicar vivencias reales de distintas personas, y que en esta ocasión está protagonizada por seis inmigrantes procedentes de distintos países del África subsahariana.

Asimismo, la coreógrafa de Costa de Marfil Nadie Beugré presenta 'Legacy', una coreografía que habla de las injusticias vinculadas al género, en la que participan entre diez y quince mujeres de Barcelona que previamente se habían inscrito en un taller para preparar el espectáculo.