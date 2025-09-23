Brico Depôt Iberia gana 13 millones en la actividad minorista en su primer semestre fiscal (+84%)

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Brico Depôt Iberia ha cerrado su primer trimestre fiscal del ejercicio 2025-26 con un beneficio de la actividad minorista de 13 millones de euros, un 84% más 'like-for-like' "impulsado por un mayor margen bruto y una mayor eficiencia operativa", informa en un comunicado este martes.

Las ventas alcanzaron los 256 millones de euros, un 10,2% más 'like-for-like' y la empresa ha explicado que el incremento "ha sido posible gracias a una oferta mejorada".

Ha detallado que el comercio electrónico ya representa el 27,6% del total de ventas online y que ha sido impulsado por "una mayor variedad de productos, control de calidad y una mejor disponibilidad para el cliente".

Por otro lado, la empresa ha alcanzado una penetración del 17,6% en el segmento de los clientes profesionales, 1,8 puntos porcentuales más que un año atrás, y que ha incorporado a 27 'partners' de venta profesional.

El ceo de la compañía, Chris Bargate, ha explicado que los resultados son "una clara muestra" de que la estrategia actual de la empresa está funcionando, y ha celebrado que la firma está ganando cuota de mercado.