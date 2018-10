El británico Mark Lockyer vuelve al Teatre Lliure con 'Keep on Walking, Federico'

Publicado 24/10/2018 17:51:39 CET

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor británico Mark Lockyer volverá al Teatre Lliure para interpretar 'Keep on Walking, Federico', un monólogo que toma el relevo a la obra autobiográfica 'Living with the lights on', con la que retornó a los escenarios en 2016 tras sufrir una crisis bipolar.

En 'Keep on Walking, Federico', que podrá verse en el Lliure de Gràcia entre el jueves y el domingo, el actor trata "el camino de la vida" pasando por la soleada España que tanto admiran los británicos, mezclando topicos típicos y la profundidad de su mirada, ha explicado el teatro en un comunicado este miércoles.

Se trata de una creación de Lockyer que se estrenó el 18 de octubre en Londres y dirigida por Alice Malin, la directora asociada de la compañía Actors Touring Company, que está dedicada al teatro contemporáneo y que viaja por el mundo.

Lockyer "era un actor joven y promoetedor" que interpretaba papeles importantes en el National Theatre y la Royal Shakespeare Company, pero todo se paró cuando sufrió una crisis bipolar que destruyó su carrera, ha afirmado el teatro.

Años después volvió a pisar los escenarios y, en Barcelona, "maravilló al público con la fuerza, la comicidad y la verdad de su primer espectáculo autobiográfico", ha destacado el Lliure.