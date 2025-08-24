Brown, Gabás, Follet, Ruiz, Vallverdú, Nesbo y Sanderson entre las novedades editoriales de otoño

También publican Posteguillo, Villatoro, Fernández Cubas, Smith, Kellen y Joan-Lluís Lluís

BARCELONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos títulos de Dan Brown, Luz Gabás, Ken Follet, Gemma Ruiz Palà, Brandon Sanderson, Leonardo Padura, Vicenç Villatoro, Jo Nesbo, Leïla Slimani, Joan-Lluís Lluís, Cristina Fernández Cubas, Josep Vallverdú, John Grisham y Santiago Posteguillo son algunas novedades que editoriales con sede en Barcelona proponen para la 'rentrée' de otoño.

Antes de septiembre se publicarán en la última semana de agosto 'Morir en la arena' (Tusquets), de Leonardo Padura, y 'La calavera de l'apòstol' (Columna), de Jaume Clotet, segunda parte de la trilogía protagonizada por un monje de Montserrat y una mossa d'Esquadra.

Ya en septiembre, uno de los libros más esperados es 'El último secreto' (Planeta/Columna), de Dan Brown, que supone el regreso de su icónico personaje Robert Langdon, en un mes que también se publicará 'El círculo de los días' (Plaza & Janés/Rosa dels Vents), de Ken Follet, por lo que coincidirán dos de los autores más superventas.

Entre otros libros de septiembre en castellano figuran el regreso de Cristina Fernández Cubas con 'Lo que no se ve' (Tusquets); 'Las buenas noches' (Seix Barral), de Isaac Rosa; 'Sigue lloviendo' (Planeta), de Alice Kellen; 'Auge y caída del conejo Bam' (Anagrama), de Andrés Barba; 'Corazón de oro' (Planeta), de Luz Gabás, y 'Poética de la autodestrucción' (Blackie Books), de Juarma.

En catalán se editará 'Una cançó de pluja' (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís; 'La conversió de Habib' (Univers), de Jordi Sierra i Fabra; 'El mar, que brilla i riu' (Columna), de Montse Barderi; 'La ciutat errant' (Anagrama), de Cesc Martínez; 'Polonesa' (Proa), de Vicenç Villatoro; 'Gràcies' (Edicions 62), de Carme Riera; 'Escenari' (L'Altra Editorial), de Toni Sala; 'Naturalistes morts' (Pagès), de Anna Aguilar-Amat; 'Memòria dibuixada' (L'Avenç), de Roser Rius, y se recuperará 'Cartes des dels camps de concentració' (Club Editor), de Pere Vives.

También se publicarán las traducciones de 'El viento sopla donde quiere' (Seix Barral), de Susanna Tamaro; 'La guardiana' (Salamandra/Amsterdam), de Yael van der Wouden; 'M'emportaré el foc' (Angle Editorial), de Leïla Slimani; 'Tatá' (Duomo), de Valérie Perrin; 'Unos cuantos sueños' (Random House), de Chimamanda Ngozi Adichie; 'Vaim' (Random House), del Nobel Jon Fosse, y 'Gliff' (Raig Verd), de Ali Smith.

En ensayo y memorias saldrán 'La película de mi vida' (Tusquets), de Esteve Riambau; 'Obra lírica completa' (Libros del Kultrum), de Cole Porter; 'El sello indeleble' (Destino), de Juan Luis Arsuaga y Manuel Martín-Loeches; 'El verano de los inocentes' (Anagrama), de Roger Mateos; 'El poder de la verdad' (Ediciones B), de Nevenka Fernández; 'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen' (Lumen), de Ana Jarén y Cristina Oñoro; 'El caso Nóos' (Roca Editorial), del juez José Castro, y 'La bandera en la cumbre' (Capitán Swing), de Pablo Batalla Cueto.

OCTUBRE

Octubre tendrá la nueva novela de Gemma Ruiz Palà, 'Una dona de la teva edat' (Proa), además de 'Animals inexpressius' (L'Altra Editorial), de Xavier Mas Craviotto; 'La mare incompleta' (Angle Editorial), de Bel Olid; 'La verge de la punyalada' (La Campana), de Xavier Theros; 'Pel carril del mig' (Segona Perifèria), de Albert Pijuan; 'Els nou llibres' (Navona), de Flavia Company --con el heterónimo Haru--, e 'Ingrata pàtria' (Proa/Destino), de Martí Domínguez.

En castellano se editarán 'Los tres mundos' (Ediciones B), de Santiago Posteguillo, tercera parte de su serie sobre Julio César; 'Está lloviendo y te quiero' (Planeta), de Antonio Mercero, uno de los 'Carmen Mola'; 'Madre mujer muerta' (Galaxia Gutenberg), de Adolfo García Ortega; 'Incensurable'(Lumen), de Luna Miguel; 'El balanceo del Alacrán' (Destino), de Eduardo Fernán-López, y 'Mil cosas' (Anagrama), de Juan Tallón.

Entre las traducciones figuran la recuperación de 'Hija de la venganza' (Blackie Books), de Michael McDowell, autor de la saga Blackwater; 'Un largo camino' (Salamandra), del Nobel Abdulrazak Gurnah; 'Minnesota' (Reservoir Books/Proa), de Jo Nesbo; 'Revolución' (Libros del Asteroide), de Hugo Gonçalves; 'Mi trabajo' (Anagrama), de Olga Ravn; 'Las cosas más preciosas' (Planeta/Columna), de Rebecca Yarros; 'Autopsia' (Ediciones B), de Patricia Cornwell, y 'El bosque en pleno invierno' (Salamandra), de Susanna Clarke.

En ensayo y memorias se publicarán 'El abuelo Delibes' (Destino), de Germán Delibes; 'C Tangana. Del rap crudo a la alfombra roja' (Libros del Kultrum), de Joan S.Luna y José de Montfort; 'Inevitablemente yo' (Planeta), de Antonio Orozco; 'Metamorfosis' (Arcadia), de Yayo Herrero, y 'La vuelta al mundo en ochenta juegos' (Acantilado), de Marcus de Sautoy.

NOVIEMBRE

Durante se publicará la reedición de 'El hechizo de Lily Dahl' (Seix Barral/Edicions 62), de Siri Hustvedt, así como 'La tierra de las cosas perdidas' (Tusquets), de John Connolly; 'El director' (Random House), de Daniel Kehlmann; 'La viuda' (Plaza & Janés), de John Grisham; 'Islas de Ascuaoscura' (Nova), de Brandon Sanderson, y 'Los Whittier' (Plaza & Janés), de Danielle Steel.

En catalán se publicarán 'Escolta, Sefarad' (Edicions 62), de Alfred Bosch; 'Una vida normal' (La Campana), de Lolita Bosch, y 'Abans que encara' (Navona), de Miquel de Palol, y 'El retorn de Rovelló' (La Galera), de Josep Vallverdú, secuela del clásico de la literatura infantil catalana.

En castellano lo harán 'El vigía de las esquinas' (Galaxia Gutenberg), de Luis Mateo Díez; 'Cuando ellos se van' (Plaza & Janés), de Julia Navarro; 'El invierno en Millburn' (Acantilado), de A.G.Porta, y 'Bue' (Random House), de Martín Caparrós.

En el apartado de memorias y ensayo se editarán 'Pan de ángeles' (Lumen), de Patti Smith; 'Los escalones' (Plaza & Janés), de Sylvester Stallone; 'Libro de mis vidas' (Salamandra), de Margaret Atwood, y 'Sorpresas te da la vida' (Libros del Kultrum), de Rubén Blades.