Brufau (Repsol) asegura que la política energética de Europa "está totalmente equivocada"

El presidente de Repsol, Antoni Brufau - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha asegurado que la política energética europea "está totalmente equivocada", este viernes durante su intervención en la Jornada dels Economistes, organizada por el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Brufau ha lamentado que la Unión Europea ha basado su política energética en el concepto de descarbonización de la unidad de energía y "se ha olvidado" de la seguridad de suministro y del coste de este suministro.

Ha puesto como ejemplo que el 'fracking' está prohibido en Europa, pero que el gas natural que Estados Unidos ha exportado a Europa tras el cierre del mercado ruso se logra mediante esta técnica.

Ha dicho que el hecho de tener que importar el gas aumenta las emisiones contaminantes, cuando es una fuente de energía que Europa "tiene, pero tiene prohibida".

"¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido? En algún momento tendremos que empezar a pensar si esto nos lleva en la dirección correcta", ha añadido el presidente de Repsol.

Por otro lado, ha criticado que Europa ha reducido emisiones llevando la industria intensiva a China, cuando, ha detallado, el país asiático es el responsable del 30% de todas las emisiones contaminantes.

Ha añadido que "Europa se ha convertido en el mercado de los chinos" y ha subrayado que la mayoría de productos chinos que se consumen en Europa han sido producidos con carbón.

CATALUNYA

Brufau ha asegurado que Catalunya "tiene todos los atributos para tener éxito" económico a pesar de la competencia que ejerce Madrid dentro de España.

Ha dicho que Madrid "ha tenido la suerte" de tener a todas las empresas grandes, ser el punto radial de todas las infraestructuras y tener todas las autoridades regulatorias.

"Estamos compitiendo en un territorio adverso", ha subrayado, y ha dicho que es necesario saber qué puede aportar Catalunya para atraer inversiones.

Ha afirmado que Catalunya tiene seguridad jurídica y una estructura financiera a corto y medio plazo que permite pensar que tendrá recursos para financiar servicios públicos, pero que no tiene una fiscalidad pertinente: "En Catalunya es más gravosa que en otros lugares de España".

Además, ha asegurado que se debe mejorar la financiación de Catalunya y las infraestructuras de transporte, con la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, la mejora de la red viaria y ferroviaria, y la conexión de los puertos de Barcelona y Tarragona con el Corredor Mediterráneo.