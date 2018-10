Buch dice a Colau que la solución a los 'narcopisos' "no pasa por tener más Mossos en las calles"

Publicado 14/09/2018 17:02:01 CET

Colau reclama más coordinación y compartir diagnósticos

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha asegurado que la solución al fenómeno de los 'narcopisos' en Barcelona, especialmente en el distrito de Ciutat Vella, "no pasa por tener más mossos en las calles", y ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con la Carta Municipal y competencias para hacer frente al problema.

En una rueda de prensa después de reunirse con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la consellera de Justicia, Ester Capella, Buch ha asegurado que el fenómeno es complejo y que no sólo tiene soluciones judiciales: "El fenómeno de los 'narcopisos' no se soluciona como dice la alcaldesa con más mossos en la calle. El problema no es de número. No se soluciona poniendo más policía en las calles".

Asimismo, Buch, que ha comparecido después de Colau y no de forma conjunta, ha insistido en que el Ayuntamiento tiene "mucho campo por recorrer solo" y que los agentes policiales son sólo una herramienta más que puede usarse para tratar de poner freno al fenómeno, y ha instado a Colau a usar las competencias municipales en el campo social, de civismo, salubridad y propiedad.

Por otro lado, Colau ha reclamado compartir diagnósticos sobre hurtos y 'narcopisos' entre la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra para mejorar la respuesta y hacerla más eficaz "con un mayor refuerzo de los recursos y la eficiencia", por lo que ha reclamado mayor coordinación para aprovechar los recursos disponibles.

"Se trata de problemáticas complejas que tienen muchas caras, que tienen relación con redes y organizaciones", y la alcaldesa ha señalado a los Mossos como los responsables de la investigación de estos grupos criminales, aunque también ha pedido priorizar la respuesta inmediata para los vecinos y ciudadanos afectados.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)