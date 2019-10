Budó acusa a Cs de hacer un uso interesado y fraudulento del Parlament: "Esto no es un bar"

455601.1.500.286.20191007105339

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha acusado este lunes a Cs de hacer un uso interesado y fraudulento del Parlament: "Esto no es un bar, no es un plató de televisión, no es un pabellón donde hacer actos de campaña. Esto es el Parlament de Catalunya".

En su intervención durante la moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Budó ha advertido de que la candidata que impulsa la moción de censura para sustituirle, Lorena Roldán (Cs), ha hecho un "uso interesado y fraudulento del Parlament y de los recursos que han tenido que dedicar para la celebración del pleno".

Ha recordado dos precedentes de la moción impulsada por Cs: la convocatoria de elecciones generales tras la que los naranjas pidieron la moción de censura y la reprobación que hizo el Parlament a Roldán después de haber mostrado en el pleno una imagen del atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Vic (Barcelona) en una sesión en la que se abordaban las detenciones de miembros de los CDR.

Budó ha sido breve y ha intervenido ella como portavoz del Govern para no contribuir a la "falta de respeto al Parlament", ha dicho, y más después de que se abordara la situación actual hace dos semanas en el Debate de Política General (DPG), en el que ha recordado que se reprobaron declaraciones de Roldán.

Ha resaltado que en el DPG se aprobaron 77 propuestas de resolución, que incluyeron siete de Cs y unas 40 promovidas por los grupos que apoyan al Govern, también una de apoyo a Torra: "Once días después de un DPG en el que el Govern obtiene un apoyo como el que obtuvo, no me parece el momento más adecuado para censurarlo".

Budó ha dicho que a Cs le importa poco lo que piensen la mayoría de los catalanes, sino que sólo le interesa repetir mentiras y una visión distorsionada de la realidad: "Nacieron para dividir y alentar el conflicto donde no lo había, para romper la convivencia de la que todo el día se llenan la boca. Ustedes, los de la Catalunya real de las cero alcaldías".

"SUFLÉ" QUE EMPIEZA A DESINFLARSE

Cree que esta moción de censura sólo busca réditos electorales, y ha avisado a Cs de que así nunca gobernará en Catalunya: "El único suflé que ha empezado a desinflarse es el suyo. Y por eso ya actúan a la desesperada de la forma más esperpéntica. Empiezan a ser una mala caricatura de ustedes mismos".

"Con esta jugada y el mal uso que están haciendo de este mecanismo" obtendrán tiempo televisivo a pocas semanas de las elecciones, ha aseverado Budó, que ha resaltado que Cs ha conseguido también tiempo en la Cámara catalana para lanzar amenazas, insultos y calumnias y hacer señalamientos utilizando filtraciones, según ella.

Ha sostenido que Cs quiere tapar y esconder el conflicto más importante, que cree que es el encaje de Catalunya con el resto de España, y ha zanjado dirigiéndose a Torra: "Pese a las amenazas, las multas y las injusticias, gracias por mantenerte fiel al espíritu del 1-O. El Govern nos mantendremos fieles a tu lado".