El bus que enlaza la UAB con Montcada y Ripollet (Barcelona) ofrece 24 circulaciones por sentido

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat incorporará, a partir del 15 de septiembre, 8 nuevas circulaciones por sentido en la línea de bus que une Montcada i Reixach, Ripollet, Cerdanyola del Vallès y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), por lo que ofrecerá 24 expediciones por sentido.

Se llevarán a cabo de lunes a viernes laborables, excepto en agosto, y las nuevas circulaciones se han ubicado en las horas punta, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Esta mejora tiene como objetivo dar respuesta al aumento de la demanda de los últimos años, después de registrar un total de 141.027 viajes en 2024, un 28,7% más que en el año anterior.