El bus exprés e19 de Barcelona a Alella (Barcelona) suma 15 salidas más por sentido entre semana

Publicado: viernes, 3 octubre 2025 10:49

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea de autobús exprés e19 que enlaza los municipios de Barcelona, Vilanova del Vallès, Vallromanes y Alella (Barcelona) dispondrá a partir del próximo lunes de otras 15 expediciones por sentido de lunes a viernes, hasta llegar a las 48 idas y 48 vueltas.

En un comunicado de este viernes, la Generalitat ha informado que durante el fin de semana también se añadirán seis expediciones por sentido al municipio de Alella, una a Vallromanes y dos a Vilanova del Vallès.

Además, el servicio de agosto de lunes a viernes laborables pasa a ser el mismo que el resto del año, lo que implica un incremento de 33 expediciones por sentido y se amplía también la cobertura horaria de forma considerable.

