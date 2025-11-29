Buscan a un hombre por provocar un accidente circulando en dirección contraria en Aiguaviva (Girona)

El coche accidentado con un autobús en Aiguaviva (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que ha provocado un choque forntal con un autocar, sin provocar heridos, al circular en dirección contraria por la AP-7 a la altura de Aiguaviva (Girona).

El incidente ha tenido lugar a las 4.37 horas de la madrugada de este sábado y las 41 personas que viajaban en el autobús han resultado ilesas, según ha informado Mossos.

El hombre ha huído a pie del lugar de los hechos y se ha abierto una investigación para localizarlo y esclarecer los hechos.