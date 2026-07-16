Bustinduy celebra el aval del TJUE a la amnistía y espera que se pueda aplicar "de manera plena"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en Barcelona este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho de la Unión Europea, y espera que se pueda aplicar "de manera plena" para completar la normalización democrática en España.

"Creo que es una buena noticia. Desde el principio mantuvimos esta postura, no solo de que la ley de amnistía era plenamente constitucional y legal, sino que era inteligente hacerlo porque un conflicto político nunca debió tener una solución por la vía represiva o por vía de la judicialización", ha dicho este jueves en declaraciones en Barcelona, antes de intervenir en el acto de graduación de la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM).

Bustinduy cree que "se avala ese recorrido y se truncan todas las estrategias que han buscado torpedear y obstaculizar la solución política a un conflicto que nunca debió haber escalado al ámbito de la represión y al ámbito de lo jurídico".

"Como dijo el señor Feijóo hace poco, pues es hora de pasar página respecto a determinadas estrategias que ha mantenido la derecha y la ultraderecha para enfrentar a España con Catalunya", añade, en referencia a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a finales de junio, cuando llamó a dejar atrás el 'procés'.

Por último, ha insistido en que esta decisión del TJUE es un "espaldarazo" a lo que el Gobierno ha defendido siempre.