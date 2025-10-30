Bustinduy critica el "espectáculo lamentable" de este jueves en el Sendado que denigra la política

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios en Barcelona junto a la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado el "espectáculo lamentable" que denigra la política que, a su parecer, ha supuesto la comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, en la que comparece este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Creo que la derecha y la extrema derecha en su alianza han demostrado al país entero cuál es su concepción de la política. Donde gobiernan, Mazón. Donde no, el espectáculo lamentable que hemos visto esta mañana en el Senado que denigra el poder político y los poderes públicos", ha dicho en una atención a los medios en Barcelona.

Ha afirmado que no ha podido seguir de forma completa la comparecencia en "la mal llamada comisión de investigación" en la Cámara alta, pero ha añadido que la dignidad de las cámaras parlamentarias debe ser otra cosa, en sus palabras.