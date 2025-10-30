Comparecencia Sánchez | Directo: el presidente del Gobierno comparece en el Senado en la comisión sobre el 'caso Koldo'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 7:59

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Senado, ante la comisión de investigación sobre los contratos, licencias, concesiones y ayudas del Ejecutivo y del sector público vinculadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y con las demás personas implicadas en la trama investigada en la Operación Delorme.

La comisión abordará las actuaciones del Gobierno en relación con estos contratos y los presuntos delitos de corrupción que puedan guardar relación, directa o indirectamente, con la trama investigada en la Operación Delorme.

Sigue en directo la comparecencia de Sánchez:

