Comparecencia Sánchez | Directo: el presidente del Gobierno comparece en el Senado en la comisión sobre el 'caso Koldo'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este jueves en el Senado, ante la comisión de investigación sobre los contratos, licencias, concesiones y ayudas del Ejecutivo y del sector público vinculadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y con las demás personas implicadas en la trama investigada en la Operación Delorme.

La comisión abordará las actuaciones del Gobierno en relación con estos contratos y los presuntos delitos de corrupción que puedan guardar relación, directa o indirectamente, con la trama investigada en la Operación Delorme.

