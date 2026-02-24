Bustinduy defiende extender a toda España la limitación de compras especulativas de vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en un acto de los Comuns - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido este martes extender a toda España la limitación de las compras de vivienda con fines especulativos que los Comuns han negociado con el Govern de la Generalitat para la aprobación de los Presupuestos de 2026.

Lo ha dicho en un acto organizado por los Comuns sobre protección de la infancia, junto a la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la coordinadora de Comuns y líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa.

"Como siempre, Comuns abriendo camino, siendo referente, ejemplo, demostrando que se puede intervenir y que tiene resultados. Ojalá pueda salir adelante y ese carácter demostrativo se extienda al resto del Estado", ha afirmado.

El ministro ha insistido en que la vivienda es el principal factor de pobreza y de exclusión social en España, por lo que, según él, se debe regular el mercado y seguir el ejemplo de Catalunya de "prohibición y restricción de las compras especulativas por parte de los grandes tenedores para neutralizar la lógica de especulación en espiral alcista".

"CIENTOS DE MILES" DE CONTRATOS

Se ha referido también a la propuesta de Sumar en el Gobierno de prorrogar los contratos de alquiler firmados durante la pandemia y que caducan en los próximos meses, y que en las comunidades en que no se aplica la ley de vivienda significarían la finalización de "cientos de miles" de contratos.

"Esto choca contra un entramado de intereses que son los que rigen el mercado inmobiliario que hace que nuestro socio de Gobierno hasta ahora no haya querido aplicar esta medida mínima", ha lamentado.

Ha asegurado sentirse inmensamente frustrado por ello, y lo considera una medida de mínimos y paliativa: "Desde luego, no vamos a renunciar hasta que lo consigamos".