La caída de la ayuda al desarrollo podría causar 22 millones de muertes hasta 2030, según un estudio

Medición del nivel de malnutrición de un niño en un campo de refugiados de Etiopía. - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación La Caixa, con apoyo de The Rockefeller Foundation, ha mostrado que la caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) podría provocar más de 22 millones de muertes adicionales de aquí a 2030, incluyendo 5,4 millones de menores de 5 años.

Los resultados, disponibles actualmente en formato 'preprint', muestran que los recortes actuales en la ayudo global no solo amenazan los programas humanitarios y de desarrollo, sino que podrían "deshacer décadas de avances en la reducción de la mortalidad evitable en países de ingresos bajos y medios", informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este martes.

METODOLOGÍA

La investigación combina un análisis retrospectivo del impacto sanitario de la AOD entre 2002 y 2021 con modelos de proyección hasta 2030, que estiman la mortalidad en escenarios actuales y futuros de recortes en la financiación.

Además, amplía un estudio previo liderado por ISGlobal, publicado a principios de año, que estimaba que el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid) podría causar 14 millones de muertes evitables adicionales de aquí a 2030.

UN IMPACTO "MEDIBLE Y SOSTENIDO"

El equipo encontró que la AOD ha tenido un impacto "medible y sostenido" en la salud global: entre 2002 y 2021, niveles más altos de financiación se asociaron con una reducción del 23% en la mortalidad por todas las causas y una disminución del 39% en la mortalidad infantil, en 93 países de ingresos bajos y medios.

Las inversiones en ayuda fueron especialmente efectivas para reducir muertes por VIH/sida (70%), malaria (5%) y deficiencias nutricionales (56%), además de lograr "reducciones significativas" en la mortalidad por tuberculosis, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias y causas maternas y perinatales.

Más allá de su impacto directo, la AOD ha sido "esencial" para fortalecer y sostener sistemas de salud, apoyar programas de control y erradicación de enfermedades y mejorar la preparación ante brotes y epidemias.

22,6 MILLONES DE MUERTES ADICIONALES

Las simulaciones muestran que la actual ola de recortes, impulsada por "fuertes reducciones" en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros, podría revertir estos avances.

En un escenario de recortes severos, el estudio proyecta 22,6 millones de muertes adicionales de aquí a 2030, mientras que un escenario moderado podría causar 9,4 millones de muertes evitables.

"UNA CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE"

La coordinadora de análisis de políticas en ISGlobal, Claudia García Vaz, ha señalado que no se trata de solo de un tema presupuestario, sino que es "una cuestión de vida o muerte" para millones de personas.

"Los recortes en la ayuda global son una catástrofe moral y un lastre para la prosperidad mundial", ha afirmado.

El equipo investigador insta a los países donantes y a las organizaciones internacionales a reconsiderar urgentemente las decisiones actuales de financiación, cubrir el déficit y reafirmar su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).