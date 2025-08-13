CaixaBank se adhiere a Green & Human para la transformación sostenible del turismo en España

Se enmarca en el Plan de Sostenibilidad 2025-2027 de la entidad

CaixaBank se ha adherido a Green & Human, plataforma colaborativa sobre turismo sostenible en España, convirtiéndose en el primer banco presente en la asociación y con el objetivo de contribuir a la transformación sostenible del turismo en España.

Según datos publicados por Greenn & Human, las iniciativas desarrolladas hasta el momento han permitido la reducción de más de 70 toneladas de CO2 en el último año y la identificación de proyectos por valor de 120 millones de euros, informa la entidad bancaria en un comunicado este miércoles.

El managing director de CaixaBank Hotels & Tourism, David Rico, ha destacado que fruto de esta alianza "se impulsarán iniciativas, proyectos y grupos de trabajo promovidos por Green & Human", especialmente aquellos orientados a financiación, sostenibilidad económica y transformación empresarial del sector turístico.

Como entidad financiera especializada en el sector turístico a través de su división Hotels & Tourism, CaixaBank participará en la identificación, estructuración y financiación de proyectos, así como en la co-creación de nuevas líneas de trabajo centradas en la inversión responsable y la escalabilidad de modelos sostenibles.

En 2024, CaixaBank alcanzó un récord histórico de 4.000 millones de euros en financiación al sector hotelero, con más de 3.600 operaciones orientadas a reformas, innovación y sostenibilidad en destinos clave como Baleares, Catalunya, Madrid, Canarias y Andalucía.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Esta adhesión se enmarca en el Plan de Sostenibilidad 2025-2027 de CaixaBank, que prevé movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles.

"Queremos ser el banco europeo de referencia en sostenibilidad, y formar parte de Green & Human es una oportunidad para seguir generando impacto positivo desde nuestro rol financiero y social", ha subrayado el director Coordinación Productos Negocio Sostenibles de CaixaBank, Álvaro Colino.