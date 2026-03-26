CaixaBank crea una renta vitalicia que permite aumentar la renta mensual ante imprevistos

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha creado un nuevo seguro de ahorro, la Renta Vitalicia Capital Reservado Flexible, que funciona como las rentas vitalicias habituales, pero con la posibilidad de aumentar la renta mensual que reciben los clientes en cualquier momento.

De esta forma, si lo necesitan, podrán priorizar los ingresos recurrentes para hacer frente a imprevistos a cambio de reducir el capital que deja en herencia; estas modificaciones se podrán realizar una vez al año y se realizará sin tener que cancelar el seguro, para que tenga el menor impacto fiscal, informa la entidad este jueves en un comunicado.

Las rentas vitalicias ofrecen un pago mensual de por vida a los clientes, que sirve en muchos casos para completar las pensiones y mantener así su nivel de vida, y la cantidad de esa renta dependerá del importe inicial que se aporte.

Se trata de una alternativa que utilizan 650.000 clientes de CaixaBank y VidaCaixa, que tiene una cuota en este mercado del 62%.

Cada año, VidaCaixa abona cerca 2.700 millones de euros en prestaciones en forma de renta, siendo la edad media de estos clientes de 76 años; la renta media mensual que reciben es de 200 euros, cantidad que representa un 13% de la pensión media de jubilación en España (1.566,8 euros).