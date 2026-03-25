CaixaBank DayOne incrementa sus operaciones un 14,5% en 2025

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Day One, la división de CaixaBank especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, cerró 2025 con un incremento de las operaciones del 14,5% y un alza de los clientes del 11%, hasta superar los 5.000, informa en un comunicado este miércoles.

El objetivo de la entidad es acompañar a las empresas de base tecnológica, rápido desarrollo y ámbito de actuación global en todas las fases de su crecimiento.

DayOne tiene una plantilla de 45 profesionales "con una amplia experiencia en el sector", así como espacios físicos en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Málaga, además de gestores especializados en Murcia, Castilla y León, Canarias, Andalucía, Galicia, Catalunya y Baleares.

Este año prevé reforzar su presencia y abrir un nuevo centro en Girona, que también dará cobertura a Lleida y Tarragona, además de aumentar la plantilla para dar cobertura a las provincias de Castellón, Guipúzcoa, Burgos y Valladolid.

El objetivo de la entidad para este año es "crecer de forma sostenida, reforzar su capilaridad y potenciar la colaboración entre sus clientes y los distintos agentes del ecosistema".