CaixaBank devolverá hasta 600 euros en impuestos a pymes que se conviertan en nuevos clientes

La promoción se dirige a empresas de hasta 10 millones de euros de facturación anual. - CAIXABANK

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha lanzado una nueva campaña de promoción orientada a las pequeñas y medianas empresas que se conviertan en nuevos clientes a través de la posibilidad de devolver hasta 600 euros por los impuestos y seguros sociales domiciliados con la entidad, explica este lunes en un comunicado.

En concreto, los nuevos clientes que se den de alta y domicilien el pago de impuestos y las cuotas de la Seguridad Social, podrán recuperar hasta 100 euros brutos del importe durante seis meses.

Esta devolución se aplica tanto a impuestos estatales, autonómicos y locales, así como a las cuotas de la Seguridad Social en régimen general o especial, y estará vigente entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2026.

La promoción se articula a través de la 'Cuenta Pymes Online', una cuenta dirigida a las empresas con una facturación anual de hasta 10 millones de euros, y que no cuenta ni con costes de mantenimiento o administración ni con condiciones de vinculación.

"Con esta propuesta, la entidad refuerza su compromiso con el tejido empresarial, apoyándose en la mayor red de oficinas especializadas en empresas", ha valorado CaixaBank.