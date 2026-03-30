CaixaBank e Ilunion crean una guía para impulsar la accesibilidad en alojamientos turísticos

Un viajero con movilidad reducida - RICHARD ZUBELZU - CAIXABANK

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank e Ilunion Accesibilidad han creado la guía 'Cómo hacer accesible un alojamiento turístico. Requisitos legales y funcionales', que tiene el objetivo de impulsar la accesibilidad en todos los eslabones del servicio de los alojamientos turísticos, informa el banco en un comunicado este lunes.

El objetivo es facilitar que estos establecimientos puedan implementar medidas de accesibilidad que respondan a las necesidades reales de los viajeros, sean personas con discapacidad, sénior o tengan limitaciones temporales.

El texto recoge los requisitos legales de obligado cumplimiento y da recomendaciones para ofrecer servicios más allá de la normativa para mejorar la experiencia de los huéspedes.

La línea de negocio del banco en el sector, CaixaBank Hotels & Tourism, distribuirá esta guía entre sus clientes y ofrecerá financiación para la mejora de la accesibilidad en alojamientos turísticos.

El director de Hotels & Tourism de CaixaBank, David Rico, ha explicado que el turismo accesible es estratégico para el sector" y que debe ofrecer experiencias turísticas inclusivas, seguras y cómodas.