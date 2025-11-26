CaixaBank y Microsoft otorgan los Premios WONNOW a las mejores alumnas de grados STEM de España

Las premiadas junto al consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo. - CAIXABANK

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y Microsoft han entregado los Premios WONNOW a las 16 mejores alumnas de grados universitarios STEM en España, que distinguen la excelencia femenina en esas carreras, informa el banco en un comunicado este miércoles.

Los premios han sido entregados en un acto en el que han participado el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo, en la oficina 'all in one' de Barcelona.

La estudiante con mejor expediente académico es Marta Sierra, que recibirá una dotación económica de 10.000 euros y el acceso a un programa de mentoring de Microsoft.

El resto de premiadas podrá trabajar durante seis meses en el Grupo CaixaBank con un contrato laboral en áreas clave como Negocio, Financiera, Riesgos, Digital Transformation & Advanced Analytics, Medios y Sostenibilidad, entre otras, y tendrán acceso al programa de mentoring de Microsoft.

En la edición de este año de los premios se han presentado 1.080 candidaturas procedentes de varias universidades españolas.