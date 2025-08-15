CaixaBank supera los 9 millones de usuarios en Bizum en el primer semestre de 2025

Archivo - CaixaBank supera los 9 millones de usuarios registrados en Bizum - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado los 9 millones de clientes registrados en Bizum a cierre de junio de 2025, consolidándose como "la entidad líder en el uso de esta solución de pagos móviles en España, con una cuota de mercado superior al 30%", informa en un comunicado este viernes.

Durante los seis primeros meses del año, los clientes de CaixaBank realizaron más de 170,4 millones de envíos con Bizum, lo que representa una media de cerca de un millón de operaciones diarias.

A ello se suman casi 5 millones de compras online, lo que supone un incremento del 70% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejo de una adopción creciente del servicio en el comercio electrónico.

Asimismo, el 92% de los clientes registrados ha utilizado Bizum en los últimos tres meses, un compromiso que se observa especialmente en imagin, el neobanco del Grupo CaixaBank, donde casi 2 millones de clientes usan Bizum mensualmente.

En paralelo, CaixaBank ha reforzado su apuesta por Bizum con nuevas funcionalidades orientadas a facilitar los pagos digitales en ámbitos como el pago de tasas e impuestos en plataformas públicas, y con la optimización del proceso de compra online, buscando una experiencia de usuario más ágil, intuitiva y sin fricciones.