El CaixaForum de Barcelona se sumerge en la obra de Matisse en una exposición

Exposición 'Chez Matisse' en el CaixaForum de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum Barcelona dedica una exposición a Henri Matisse con 45 obras del pintor francés y 49 de otros artistas del siglo XX en la que se muestra el "hilo íntimo de una vida dedicada a la pintura", ha explicado este jueves la comisaria y conservadora jefa de las Colecciones modernas del Centro Pompidou de París, Aurélie Verdier.

En la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', que se podrá ver desde este viernes al 16 de agosto en el museo barcelonés, se establece un juego de referencias cruzadas para explicar un siglo de creación y de vanguardia y en una invitación a entrar en el arte de Matisse.

Verdier ha resaltado que la exposición de CaixaForum Barcelona es "extremadamente rica y variada" de la pintura de Matisse (1869-1954), a la que acompañan obras de Pierre Bonnard, Georges Braque, Robert Delaunay, Emil Nolde, Pablo Picasso y Le Corbusier, entre muchos otros.

La muestra introduce la mirada femenina a través de la obra de Sonia Delaunay, Françoise Gilot, Natalia Goncharova, Baya, Anna-Eva Bergman y Zoulikha Bouabdellah, que introducen una reflexión sobre el arte decorativo, los límites de la pintura y el lugar de lo femenino.

La directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, ha subrayado que la exposición demuestra que Matisse es una "figura central en la modernidad artística", con la revolución del color, la poética del gesto y entender el arte como una forma de entender el mundo.

DOS OBRAS INCORPORADAS

La exposición, que ha pasado anteriormente por CaixaForum Madrid e incluye dos piezas que no se vieron en aquella presentación --las 20 láminas que componen 'Jazz' y el cuadro 'La Moulade'--, se divide en ocho apartados ordenados cronológicamente que despliegan la obra de Matisse y su influencia.

Un autorretrato, un paisaje de París y dos bodegones, realizados entre 1900 y 1902, son el testimonio de los inicios de la trayectoria de Matisse bajo la influencia de su maestro, Gustave Moreau, en un ámbito en el que se suma la obra 'La Moulade', que se considera catalizador de su revolución artística y que, junto con otras obras de aquella época en Colliure, representa el punto de partida del fauvismo.

Verdier ha destacado que su estancia en Colliure en el verano de 1905 es "muy importante" en la trayectoria de Matisse ya que se libera del código de color, y ha subrayado que es un artista que siempre se interesó por aquello que es real.

En el apartado relativo al descubrimiento de las artes no occidentales y el primitivismo, se presentan sus esculturas confrontadas a la obra 'L'Enlèvement d'Europe', de Jacques Lipchitz, mientras que en los años de la Primera Guerra Mundial su paleta vuelve a la oscuridad.

SURREALISMO Y 'GOUACHE'

La exposición repasa también el contacto del pintor con el surrealismo como testigo privilegiado, las escenas de interior con modelos femeninos para explorar la relación entre figura y espacio, el impacto de su viaje en la década de los 30 por Estados Unidos y Oceanía, el uso de los papeles pintados con 'gouache' en portadas de revista --como en el libro 'Jazz'--.

'Chez Matisse' se cierra con una reflexión sobre la inspiración de su obra en otros artistas, como en la obra de la videoartista rusa de origen argelino Zoulikha Bouabdellah, y la exposición es la primera del segundo gran acuerdo entre CaixaForum Barcelona y el Pompidou de París para organizar muestras de forma conjunta.