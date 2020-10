El CaixaForum Girona viaja por la representación de las emociones en el arte en una exposición

GIRONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Girona viaja por la representación de las emociones en la historia del arte en una exposición que cuenta con piezas de Bill Viola, Joan Miró, Juli González, Perejaume, Colita y Francesca Woodman.

'Poéticas de la emoción', comisariada por Érika Goyarrola y que se podrá ver hasta el 14 de marzo, presenta 43 obras de 21 artistas que recorren los últimos 500 años de la historia del arte.

La exposición parte del fondo de la Colección 'La Caixa' de Arte Contemporáneo, pero colaboran prestadores como el Museo Nacional de Escultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (Mnac), la Fundació Miró y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), así como galerías y archivos, para confrontar obras de otras épocas y contextos.

El objetivo del proyecto comisariado por Goyarrola es resaltar la capacidad de conmover que tiene el arte contemporáneo, ante las posiciones que lo sitúan en un terreno más racional o preeminentemente político, y profundiza en la manera en que el arte ha incorporado las emociones en su discurso a lo largo de la historia.

Las obras seleccionadas muestran cómo las emociones básicas comunes en la experiencia humana se han transformado en emociones estéticas en los últimos cinco siglos, y la exposición se divide en tres ámbitos, en función de cómo se ha presentado en el arte: la emoción del sujeto a partir de la representación expresiva, la emoción expresada de forma metafórica y la forma en que el arte se apropia de la emoción.

Así, en la exposición se puede ver desde el realismo de las expresiones del vídeo 'The Silent Sea', de Bill Viola, el motivo iconográfico de 'La Piedad' de Ramon Padró Pijoan, el lloro en primer plano de 'I'm too sad to tell you' de Bas Jan Ader, el sentimiento de impotencia retratado en 'Montserrat cridant, núm 2' de Juli González, el autorelieve renacentista 'Llanto sobre Cristo muerto' a las fotografías de Colita que recogen diferentes manifestaciones de los años 70.

La exposición también cuenta con varias piezas de Joan Miró, como la serie de grabados de los años 70 y 80 'Homenaje a Joan Prats', una suerte de celebración de la figuración, y la pieza 'Bailarina', una escultura en la que la capacidad expresiva de la gesticulación traslada de manera reconocible la forma de la ambición.