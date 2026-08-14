5 calles del barrio de Gràcia de Barcelona homenajean a 'El señor de los Anillos' en las fiestas

Miembros de la comisión de la calle Tordera preparando los decorativos para la fiesta mayor del barrio de Gràcia de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Gràcia de Barcelona inicia su fiesta mayor este viernes 14 de agosto con la novedad de tener 5 calles (Fraternitat de Dalt, Fraternitat de Baix, Tordera, Progrés y Llibertat) que han diseñado sus adornos de manera conjunta, inspirándose en la trilogía de 'El Señor de los Anillos'.

Laia Miller, miembro de la comisión de fiestas de la calle Tordera, que estará inspirada en el paisaje del ficticio Rivendel, explica que, gracias a esta iniciativa, ha conocido a gente de otras calles "que de normal no conocería", además de que ha servido para poder coger inspiración de las técnicas del resto.

"Hemos decidido ser Rivendel por su importancia en la historia. Es un espacio de refugio, donde empieza el viaje" ha dicho Miller, quien asegura que con esta decoración quieren que sus visitantes se sientan a gusto.

En cuanto a la elección de la trilogía, Miller explica que 'El Señor de los Anillos' les ofrecía un "abanico de posibilidades que historias más cerradas no permitían", además de que las calles que han decidido trabajar conjuntamente forman parte de la única manzana que está completamente decorada, por lo que ya hacía años que la idea estaba en mente de las diferentes comisiones.

Aunque Miller piensa que este año ha sido el momento perfecto para materializar la idea, también explica que "están cansadas, pero con muchas ganas de que empiecen las fiestas", pues llevan desde principios de agosto preparando los decorativos.