Calvet reprocha que el Estado no sea "sensible" en el reparto de recursos por derechos de CO2

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha reprochado este miércoles que el Estado sea "nada sensible" con las comunidades autónomas en el reparto de los recursos procedentes de la subasta de derechos de emisión de CO2.

En la inauguración de la VIII Jornada Ambiental, organizada por Familia Torres y la Universitat de Barcelona bajo el título '¿Son los impuestos la solución al cambio climático?', ha afeado que "se niegue" que las CC.AA. sean receptoras de parte de estos recursos, y ha dicho que la Oficina de Cambio Climático catalana cree que podría representar unos 150 millones para Catalunya, que se podrían destinar al fondo contra el cambio climático.

Ha explicado que los recursos de las subastas de emisiones va a parar a los Estados y que se recomienda que el 50% de ellos se use para proyectos bajos en consumo de carbono, que el Gobierno, pese a los gestos, no ha cumplido: "Gestos sí, pero no se cumplen recomendaciones ni se tiene sensibilidad territorial".

Calvet ha esgrimido el trabajo de la Generalitat en el campo de la lucha contra el cambio climático, con la Ley de cambio climático aprobada en 2017, que incluye impuestos como los de las emisiones de CO2 a turismos y vehículos ligeros y a las emisiones de efecto invernadero a determinadas actividades, que han tenido "dificultades" para desarrollar.

El conseller ha admitido que el impuesto a los vehículos contaminantes ha topado con una impugnación al Tribunal Constitucional y dificultades técnicas y competenciales, pero lo ha definido como un "impuesto capital", que espera que pueda estar listo para el 1 de enero de 2020.

Calvet ha afirmado que la voluntad de eliminar cualquier tipo de bonificación a la compra de carburantes fósiles quedó parada con la última modificación del impuesto a carburantes, que otorga toda la competencia al Estado.

El conseller ha afirmado que la Generalitat ha sido "pionera" con la declaración de emergencia climática, con la que busca conscienciar y revisar los instrumentos y calendarios previstos para paliar el cambio climático.

APELACIÓN A LOS POLÍTICOS

El presidente de Familia Torres, Miguel A.Torres, ha apelado a la clase política a "descarbonizar" y se ha preguntado qué están esperando para aplicar políticas que palíe los efectos del cambio climático.

Ha celebrado la irrupción del movimiento Fridays for Future, que muestra que la juventud está concienciada con el planeta, pero ha lamentado que a los adultos parece no interesarles, lo que, según él, se ha reflejado en la última campaña electoral de las generales en la que no se ha hablado del cambio climático porque "a la gente no le interesa".

Ha lamentado que se otorguen más subvenciones a los petróleos que a las renovables, por lo que ha llamado a descarbonizar: "¿Qué están esperando los políticos antes de que sea demasiado tarde?", ha dicho.