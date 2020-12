Calvet ve con cierto escepticismo el Plan de Rodalies del Gobierno: "Pedimos que se cumpla todo"

Critica que el proyecto no se haya hecho con la Generalitat y acusa al Ministerio de no creerse el Estatut

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha asegurado que ve con cierto escepticismo el Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030 del Gobierno y ha reclamado "que se cumpla todo".

Lo ha dicho este viernes en el acto de presentación del proyecto, que ha tenido lugar en La Sagrera de Barcelona, y que prevé invertir 6.346 millones de euros en la próxima década.

La presentación ha contado con la participación del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

"Necesitamos poder confiar en Rodalies. Pedimos que se cumpla todo lo que se ponga en este plan. Ya sabemos qué necesitamos, hace muchos años que lo sabemos, solo hace falta que se ejecute", ha añadido Calvet.

El conseller ha dicho que están cansados de planes y estrategias porque han pasado los años y no se han ejecutado muchas partidas presupuestarias asignadas, y ha preguntado a Ábalos si éste será el primer plan que cumplirá el Gobierno sobre Rodalies: "Comprenderá que miremos este plan con un cierto escepticismo".

Calvet ha criticado que se trata de un plan que no ha hecho la Generalitat y que tampoco se ha contado con ella, ya que, ha añadido, solo se ha colaborado con la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), algo que para él indica que el ministerio no acaba de creerse el Estatut: "No se respeta lo que se ha salvado de su desnaturalización por parte del Tribunal Constitucional".

"Si la Generalitat es competente en Rodalies, es la Generalitat quien debe decidir qué se tiene que hacer con Rodalies, qué se tiene que hacer con los servicios, cuáles son las necesidades que se debe atender y es entonces cuando los operadores deben hacer las propuestas para responder a los objetivos marcados por la Generalitat", ha defendido.

Para el conseller, actuar de esta manera es "convertir la autonomía en un autogobierno de feria", y ha advertido de que esto tiene consecuencias políticas.