Camacho advierte de que Artur Mas no condicionará la fecha electoral que fije Rajoy

Publicado 27/04/2015 13:23:05 CET

Augura que el presidente catalán no convocará el 27S si ERC no pacta con CiU en los ayuntamientos

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha advertido este lunes de que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, no condicionará la fecha de las elecciones generales a la intención del de la Generalitat, Artur Mas, de convocar comicios en Catalunya el 27 de septiembre.

En rueda de prensa, ha afirmado que, "conociendo al presidente", Rajoy no condicionará nunca la fecha de las elecciones a lo que pueda hacer Mas en Catalunya, y ha remarcado que el jefe del Ejecutivo central ya ha apuntado en varias ocasiones que no prevé adelantarlas.

Rajoy ha afirmado este lunes en el X Aniversario de los Desayunos Informativos de Europa Press, que no prevé adelantar las elecciones generales previstas para finales de año al mes de septiembre, aunque ha agregado que no descarta "absolutamente nada".

Camacho ha señalado que los que especulan con un posible adelanto electoral en España son aquellos que buscan cómo evitar que se celebren comicios el 27S: "Mas busca excusas por cualquier parte porque no sabe como desdecirse".

La dirigente popular ha opinado que el presidente catalán lleva días "preparando el escenario de que no haya elecciones" a finales de septiembre, una estrategia con la que, ha dicho, CiU quiere presionar a ERC para que pacte con la federación en los ayuntamientos.

"Las elecciones del 24 de mayo no son plebiscitarias. Lo que sí son es una prueba de fuego para ver si se cumple el pacto entre CiU y ERC, porque si no se cumple no habrá elecciones el 27S", ha continuado, y ha avanzado que Mas tratará de culpar a los republicanos de que no haya comicios.

ARREMETE CONTRA C's

Aunque ha precisado que su rival es Mas y el proceso soberanista, Camacho ha dedicado la mayor parte de su rueda de prensa a arremeter contra C's, al que ha acusado de ser un partido personalista, sin estructura y con unos principios y un programa electoral "improvisados".

"Cada vez que habla C's sube el pan", ha proseguido, y ha remarcado que el partido que lidera Albert Rivera presenta menos de 90 listas en Catalunya --89-- pese a ser la autonomía en la que nació y en la que lleva nueve años con presencia en el Parlament.