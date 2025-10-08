La Cámara de Barcelona acoge en Mollet (Barcelona) un acto para reivindicar el "talento sénior" - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha celebrado este miércoles en Mollet del Vallès (Barcelona) el evento 'El poder de reinventarse', una campaña de sensibilización y empoderamiento de personas mayores de 45 años que se encuentran en situación de desempleo impulsada por la Cámara de España y 65YMÁS.

La iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, en este caso, con el patrocinio de CaixaBank, informan la Cámara de Barcelona, 65YMÁS y CaixaBank en un comunicado este miércoles.

El acto ha contado con el presidente de la Cámara del Vallès Oriental, Pep Garcia; el director provincial del SEPE, Víctor Santa-Bárbara; el director de formación y cualificación profesional de la Cámara de Barcelona, Andrés Núñez; el consejero delegado de 65YMÁS, Francisco Valle; y el director de la Oficina Store de Caixa en la Avenida Libertad - Mollet del Vallès (Barcelona), Martí Flores.

El presidente de la Cámara del Vallès Oriental ha asegurado que la sociedad "no se puede permitir el lujo de perder el talento sénior, porque en él reside parte de la competitividad y el progreso como sociedad", por lo que ha instado a los asistentes a reinventarse después de los 45 años.

Por su parte, Santa-Bárbara ha hecho hincapié en que la única forma de reinventarse es "la ilusión unida a la necesidad", y ha resaltado que solo así se adquieren las capacidades necesarias para adaptarse.

EL PROGRAMA TALENTO 45+

La cita ha dado a conocer a los asistentes el Programa Talento 45+, una iniciativa impulsada por la Cámara de España y financiada con fondos europeos para promover la empleabilidad y la formación de personas mayores de 45 años.

En este sentido, el director de formación y cualificación profesional de la Cámara de Barcelona ha explicado que el programa ha ofrecido orientación, intermediación laboral y formación gratuita a este colectivo, con el objetivo de facilitar su reinvención profesional.

Desde 2020, la Cambra ha desarrollado más de 110 cursos y ha formado a más de 1.500 personas, en la línea de su compromiso con la actualización de competencias digitales y profesionales.

INFLUENCER SÉNIOR

Además, la modelo e influencer sénior Camino Villa, una de las principales voces de la llamada "generación silver" en España, ha contado su experiencia reinventándose.

Su salto al mundo digital llegó tras un diagnóstico de una enfermedad autoinmune y, animada por su sobrina, abrió un perfil en Instagram, primero dedicado a bodegones y antigüedades, y poco a poco se convirtió "en un referente de estilo".

Villa ha explicado que tras dejar trabajos vinculados con la moda y de superar crisis personales y familiares, ha descubierto nuevas oportunidades profesionales y ha aprendido a utilizar las redes sociales como una herramienta de expresión y de contacto con marcas y públicos diversos.

EDUCACIÓN FINANCIERA

En el acto, el director de la Oficina Store de CaixaBank en la Avenida Libertad de Mollet ha impartido una charla sobre educación financiera y emprendimiento.

Flores ha destacado que, en los últimos 5 años, la entidad ha llevado a cabo más de 2.000 iniciativas de educación financiera, alcanzando a más de 600.000 personas a través de cursos, talleres y seminarios, tanto presenciales como online, para facilitar el acceso incluso a zonas rurales.

Asimismo, ha resaltado la importancia del emprendimiento como motor de la sociedad, explicando que CaixaBank ha acompañado a más de 500 startups, generando más de 7.000 puestos de trabajo directos.

COLABORACIÓN INTERGENERACIONAL

Por último, el consejero delegado de 65YMÁS ha puesto en valor la importancia de la colaboración intergeneracional para el éxito de proyectos y empresas.

Ha subrayado que jóvenes y seniors aportan experiencias complementarias y que los estereotipos por edad "no reflejan la realidad, sino que cada generación puede contribuir con actitud positiva e innovación".