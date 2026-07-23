La Cámara de Barcelona ajusta al alza la previsión de crecimiento del PIB catalán (2,5%) para 2026

El jefe del Gabinete de Estudios Económicos de la Cámara de Barcelona, Joan Ramon Rovira - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha revisado al alza en 3 décimas la previsión de crecimiento del PIB de Catalunya este año, hasta el 2,5% (ante el 2,2% estimado en mayo), por el buen comportamiento de la economía el primer trimestre, las buenas previsiones del turismo y el dinamismo del empleo, siempre que la situación en Oriente Medio sea estable.

El jefe del Gabinete de Estudios Económicos, Joan Ramon Rovira, ha el presentado este jueves en rueda de prensa el Informe trimestral de coyuntura económica catalana.

Ha explicado que el impacto de la guerra en Irán el segundo trimestre ha sido "menos virulento" de lo esperado por unos inventarios de petróleo muy grandes, entre otras cosas.

"Actualmente el nivel de los inventarios ha bajado mucho, y la situación sigue complicándose. Estamos en un momento más frágil de lo que habíamos estado en los últimos meses", ha añadido.

Por eso ha asegurado que, si el conflicto se complica, ya no habrá el nivel de inventarios del segundo trimestre y la situación será peor a la estimada.

El informe, elaborado con la colaboración del AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, indica una desaceleración en las previsiones de 2027 generalizada en todos los sectores, con un aumento del PIB del 1,8% (que se ha revisado con una décima al alza respecto a mayo).

También constata un aumento de 3 décimas en la previsión de inflación, hasta el 3,3%, por un "repunte de las tensiones" en Oriente Medio, y Rovira ha dicho que se duplica el número de empresas encuestadas que prevén aumentar los precios los próximos trimestres.

SERVICIOS NO TURÍSTICOS Y EXPORTACIONES

Rovira ha destacado el peso de los servicios no turísticos en el conjunto de exportaciones, que según las estimaciones representaron el 10,5% en 2025 (frente al 6,3% de 2019), y están formados por sectores "avanzados" y de alto valor añadido, como servicios de ingeniería, informática y arquitectura, entre otros.

"Se están exportando servicios turísticos en todo el mundo, en Europa y fuera de Europa", ha asegurado.

El consumo de los extranjeros (exportaciones turísticas) representa el 14,7% en 2025 y la exportación de bienes el 74,8% del total.

TURISMO

Las expectativas del sector turístico para el verano son positivas en un contexto geopolítico que favorece el sector en Catalunya, por "las tensiones en otros mercados competidores".

El sector de la hostelería (alojamientos y restaurantes) ha ido elevando los precios desde 2022 y, según el informe, los empresarios apuntan a que esta tendencia continuará durante el verano.

Respecto a la automoción, el saldo comercial ha pasado de positivo a negativo en los últimos años, ya que las importaciones han aumentado más que las exportaciones desde 2022.