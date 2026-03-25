Cámara de Barcelona crea un ciclo de encuentros para las empresas del Vallès Oriental (Barcelona)

Imagen de la primera edición del ciclo 'Dinars Cambra al Vallès Oriental'. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Barcelona ha puesto en marcha el proyecto 'Dinars Cambra al Vallès Oriental', un ciclo de encuentros "estable" para el tejido empresarial del territorio y que tiene el objetivo de fomentar la relación directa con las empresas, generar espacios de diálogo y compartir conocimiento, explica este miércoles la entidad cameral en un comunicado.

En su primera edición, el encuentro ha contado con la presencia del presidente de la cámara, Josep Santacreu, quien ha compartido con los asistentes el papel clave que puede jugar la entidad como una "generadora de conexión, alianzas y conocimiento" al servicio de las empresas.

En la misma línea, el presidente de la Cámara del Vallès Oriental, Pep Garcia, ha destacado el valor de este formato como una herramienta para fortalecer las relaciones con las empresas y generar espacios de confianza e intercambio, y reivindicado la voluntad de dar continuidad al proyecto.