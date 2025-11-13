La Cámara de Barcelona destaca el dinamismo económico del Maresme (Barcelona) en 2024

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha destacado el dinamismo económico de la comarca del Maresme (Barcelona), "marcado por la estabilidad empresarial y la demanda turística", en un comunicado este jueves.

Son datos del Informe Económico Local de la Provincia de Barcelona, elaborado por la Cámara de Barcelona y la Diputación de Barcelona, que hace balance de la evolución económica de la provincia y sus 13 comarcas.

La corporación ha explicado que la población ocupada de la comarca aumentó un 1,8% interanual y los puestos de trabajo, un 1%, mientras que el paro se redujo en un 2,4%.

El informe señala que en 2024 se registró un aumento del empleo del 2,2% en Barcelona, una décima por debajo del crecimiento de Catalunya y tres por debajo del que hubo en la provincia en 2023, y ha apuntado a los subsectores de las TIC, las actividades postales, el comercio al por mayor, el almacenaje y los servicios de comida y bebida como los que más crecen.

Respecto al mercado de trabajo, los sectores de la población que más crecen son los dedicados a la construcción (2,5%), extranjeros (4%) y mayores de 55 años (4,4%): en este último caso, ambas instituciones también alertan de un posible efecto de la IA, ya que el auge de esta tecnología afecta a los empleos que requieren menos experiencia, pero no a los considerados 'senior'.